الأونروا تتهم الاحتلال بحظر إدخال الأدوية الى قطاع غزة

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وعلى وقع تزايد حصيلة الشهداء و الجرحى لحظة بلحظة استقبل المستشفى الاوروبي إصابتين نتيجة القصف المدفعي لحي الفخاري شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة التي تشهد اشتباكات بين المقــاومة وجيش الاحتلال.

ولم يسلم الفلسطينيون الذين ينتظرون القاء المساعدات عبر الطائرات في منطقة المشتل غرب مدينة غزة من الاعتداءات حيث استهدفتهم قوات الاحتلال التي استهدفت ايضا المناطق الغربية لشمال قطاع غزة.

المشهد الصحي هو الآخر في اسوء حالاته في ظل الحصار المطبق للاحتلال الذي يمنع دخول الادوية والمعدات الطبية.

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، قال إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان والتخدير وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

وطالب لازاريني بتسهيل وتسريع عملية تخليص الإمدادات الإنسانية وتسليم المواد الأساسية والحيوية لإن حياة مليوني شخص تعتمد على ذلك، وليس هناك وقت للتضييع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع أصبحوا على شفا المجاعة فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع بداية شهر رمضان.

غوتيريش: ندائي اليوم هو الالتزام بروح التسامح في شهر رمضان وايقاف الحرب وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكنا بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري لان القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها وان الهجوم الإسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم'.



وقد خلف العدوان من السابع من اكتوبر أكثر من 31000 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنية التحتية ومجاعة في مختلف مناطق القطاع.