7 شهداء بينهم أطفال بقصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الزيتون

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد سبعة مواطنين بينهم خمسة أطفال، واصابة ستة آخرين، بقصف الاحتلال منزلا لعائلة السقا في حي الزيتون.

وكان عشرات المواطنين الفلسطينيين قد استشهدوا واصيبوا فجر اليوم الثلاثاء، بينهم 7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات.

وقالت مصادر صحية في القطاع، إن القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي تواصل فجر اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات، فاستشهد منهم 7 واصيب أكثر من 20 فلسطينيا تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.