أميركا تعترف بقدرة حماس على مقاومة الاحتلال لسنوات

العالم _ خاص بالعالم

ففيما لم يشهد الميدان في قطاع غزة أي تغيير يُذكر لصالح كيان الاحتلال ما عدا عمليات القصف المستمرّة، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات الاحتلال في جميع محاور القتال.

كتائب القسام وفيما كشفت عن راجمة جديدة اهدتها لشهداء الضفة والقدس، بثت مشاهد جديدة لعمليات قنص جنود اسرائيليين جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة ولإسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في بيت حانون سبقها اعلان ايقاع قوة راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة حمد شمال خانيونس جنوبي القطاع.

عمليات متواصلة لن تنتهي في القريب العاجل حسبما يحلم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

تقرير مشترك لوكالات الاستخبارات الاميركية يشير الى قدرة حماس على مقاومة الاحتلال لسنوات.

تصريح مماثل صدر عن رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر معتبرا ان الحرب التي تشنها تل ابيب ضد حماس أظهرت صعوبة استخدام القوة العسكرية وحدها للقضاء على الحركة مشيرا الى براعتها في استخدام الأنفاق.

وارنر: فكرة القضاء على حماس ليست واقعية. كان معظمنا يعتقد ان الجيش الاسرائيلي سيكون قادرا على القضاء عليها وبعد مرور 140 يوما لم يتمكنوا بشكل اساسي من القضاء على حوالي 35 بالمئة فقط من مقاتلي حماس ولم يخترقوا فعليا سوا اقل من ثلث شبكة الانفاق.

السناتور الاميركي وكذلك تقرير الاستخبارات الاميركية يعزوان هذا الفشل الى طريقة ادارة الحرب من قبل حكومة الاحتلال وان كان بشكل غير مباشر.

ففيما رأى وارنر أنّ سلوك نتنياهو في الحرب يهدّد بتقويض الدعم لكيان الاحتلال على المدى الطويل بما في ذلك في الولايات المتحدة، رأى تقرير الاستخبارات أنّ قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم وكذلك ائتلافه الحاكم قد تكون معرّضة للخطر مشيرا إلى اتساع حالة عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم في الداخل الاسرائيلي.