غارات اسرائيلية جديدة في شرق لبنان + فيديو

العالم - الإحتلال

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شن غارات جوية على مناطق في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وأفادت مراسلتنا بأن غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة النبي شيت في بعلبك، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

كذلك، وثق مقطع فيديو الغارة الجوية الإسرائيلية على خراج بلدة سرعين في البقاع شرق لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا غارة جوية على طريق السفري في منطقة البقاع.

في غضون ذلك، تشهد أجواء العاصمة بيروت تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

في المقابل، أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء أنه إطلق أكثر من 100 صاروخ كاتيوشا مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها.

وأكد حزب الله في بيان أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك واستشهاد ‏مواطن".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.