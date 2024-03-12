سجال بايدن ونتنياهو.. ومخاوف من إشتعال الضفة مع بدء رمضان

العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج المخاوف من اشتعال الضفة الغربية المحتلة مع بدء شهر رمضان فضلا عن تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو مع فشل التوصل لصفقة تبادل للأسرى في ظل الخلافات حول مشروع قانون التجنيد.

كما تطرق البرنامج الى حديث الاعلام العبري عن وجود طواقم للهلال الاحمر الايراني حاليا في جنوب قطاع غزة وشماله لتقديم المساعدة الطبية والغذائية لابناء القطاع.

وحول ماقاله تقرير في الاعلام العبري عن وجود الهلال الاحمر الايراني حاليا على ارض غزة من اجل تقديم المساعدات الغذائية والطبية، اكد صالح ابو عزة الخبيرفي الشأن الإسرائيلي من بيروت، ان هذا التقرير المنشور من الاعلام العبري يسلط الضوء دائما على كل ما هو إيراني، خاصة انه عندما نتحدث عن الجمهورية الاسلامية الايرانية نتحدث عن الدعم المطلق للمقاومه الفلسطينيه في غزة.

ونوّه أبو عزة إلى أنه لا يوجد لدى الاسرائيلي أي تعليق حينما يكون أي علم اخر غير علم أي دولة لمحور المقاومة سواء حين نتحدث عن الجمهورية الاسلامية الايرانية اوالعراق او سوريا او لبنان او اليمن.

ولفت ابو عزة الى أنه في بداية احداث 7 اكتوبر وبدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منعت بشكل رسمي وقد ابلغ الجانب الاسرائيلي الجانب المصري بان يجب ان لا يكون هنالك دخول لاي مساعدات إيرانيه الى قطاع غزه ولكن على ما يبدو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد تمكنت بالادخال الطعام والمساعدات الغذائية والادوية وغيرها الى قطاع غزة ولكن ليست بالنسبة التي يجب ان تدخل بمعنى ان هنالك نسبة عاليه من الشاحنات الايرانية والتابعة للهلال الأحمر موجودة في مصر لم تعبر حتى هذه اللحظة معبر رفح.

كما تطرق البرنامج الى نتنياهو الذي اخفق حتى الان في تحقيق اهدافه المعلنة في العدوان على قطاع غزة، فقد اعلن فجأه تبنيه اغتيال ما سماه الرقم 4 في حماس الشهيد صالح العروري، في ظل مزاعم روجت في الكيان الاسرائيلي عن احتمال استشهاد مروان عيسى في قصف اسرائيلي في قطاع غزة.

ضيف البرنامج:

-صالح ابو عزة الباحث والمتابع للشان الاسرائيلي من بيروت

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