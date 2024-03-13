إستشهاد4 فلسطينيين بالضفة الغربية في اليوم الـ3 من شهر رمضان

العالم – خاص بالعالم

خمسة من الشبان الفلسطينيين طالهم رصاص قناص إسرائيلي شمال غربي القدس ، النتيجة شهيدان و3 جرحى وتشييع من قبل المئات للشهداء ودعوات بتصعيد المقاومة الفلسطينية.

وفي حاجز النفق الواصل بين القدس والخليل شاب فلسطيني استل سكينا وهاجم عددا من الجنود، مجند ومجندة اصيبا بجراح والفلسطيني ارتقى شهيدا وقبل ذلك شهيد في الشمال.

أربعة وعشرون ساعة في الضفة الغربية أربعة شهداء وعدد من الجرحى وعشرات الاسرى في ذات الوقت الذي يدعي الاحتلال انه يحاول ان يضبط الأوضاع كي لا تذهب نحو الانفجار.

وقال اشرف عكة الخبير الاستراتيجي:"اسرائيل" تريد تفجير الضفة الغربية لكي تريد تحقيق طموحات واهداف اليمين اي هدوء في الضفة الغربية يعني بالضرورة اعطاء المجال والفرصة لاي جهود سياسية على المستوى الاقليمي والدولي، ولكن"اسرائيل" تريد في هذه الفتره استفزاز الضفة الغربية لتطبيق مخططات اليمين في التوسع والاستيطان والانقضاض على المسجد الاقصى".

بين السطور الاحتلال الإسرائيلي يخشى من الانفجار في الضفة الغربية لكنه رغم ذلك يعمل على الأرض ما يشعل الفتيل ويفجر برميل البارود الذي تجلس عليه الضفة والقدس المحتلة.

لكن حكومة الاحتلال تحاول بشتى الطرق ان يلقي بالمسؤولية على جهات أخرى ، فمرة على الجمهورية الإسلامية وأخرى على حركة حماس ، لكن الواقع ان ممارسات الاحتلال في الضفة هي التي تفرض على أبنائها ان يواجهوا الة الحرب الإسرائيلية بكل ما تصل اليه أيديهم .

وقال خلدون البرغوثي وهو خبير بالشان الإسرائيلي:"حديث"اسرائيل"شيء والفعل على الارض شيء اخر، هي تقول انها لا تريد ان يحدث تصعيد في المسجد الاقصى في شهر رمضان، ولكنها تمارس عمليات القمع ومنع الوصول الى المسجد الاقصى والانتشار العسكري الكثيف في المدينة والحصار مفروض عليها ايضا فيالوقت نفسه وبالتالي فهي تقول شيء وتفعل نقيضه".

في تل ابيب مازالوا يخشون من انفلات الأوضاع وتحول الأمور الى انتفاضة ثالثة لكن ما يخيفهم الان هو العمليات الفردية التي يعتقدون انها ستتصاعد في رمضان .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...