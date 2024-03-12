موسكو تستدعى سفيرة سويسرا لديها !

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وأضافت الخارجية الروسية، في بيان، إنه تم استدعاء السفيرة السويسرية لدى موسكو كريستينا مارتي إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم إصدار احتجاج على قرار البرلمان السويسري بالشروع في تطوير أساس قانوني لآلية من شأنها أن تسمح بمصادرة ممتلكات الاتحاد الروسي الحكومي الموجودة في سويسرا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت الوزارة أيضا إن روسيا تدين بشدة هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة السويسرية لأنها "تنتهك بشكل صارخ المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدولة".

وتابعت الوزارة في بيانها "لقد تم التأكيد على أن أي تعد على ممتلكات الحكومة الروسية تحت ستار أي آلية تعويض بعيدة المنال لن يكون سوى سرقة على مستوى الدولة.. في حالة التنفيذ العملي لمثل هذه الخطط من قبل سويسرا، فإن الإجراءات الانتقامية من الجانب الروسي ستكون حتمية".