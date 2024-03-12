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في شمال المحيط الهندي..

المناورات الإيرانية الروسية الصينية تجري على مساحة 17 ألف كيلومترمربع

المناورات الإيرانية الروسية الصينية تجري على مساحة 17 ألف كيلومترمربع
الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ستنطلق الليلة، المناورات المشتركة للحزام البحري الأمني 2024 بمشاركة إيران والصين وروسيا ومراقبين من الدول الصديقة والحليفة في شمال المحيط الهندي.

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وقال المتحدث باسم المناورات، الأدميرال مصطفى تاج الديني في مؤتمر صحفي مشترك مع قائدي الوحدات الروسية والصينية: ستجرى هذا العام وللعام الخامس على التوالي وتحت شعار "معا من أجل إحلال السلام والأمن"، مناورة بحرية ثلاثية مشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية.

وأوضح: تشارك في هذه المناورة، الوحدات العائمة ووحدات الطيران التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الایراني، والوحدات العائمة من الصين وروسيا، کما یشارك مراقبون من خمس دول حتى نتمكن من تحقيق الشعار معاً من أجل السلام والصداقة.

وأضاف تاج الديني: ستقام المناورات تحت شعار معا لإرساء السلام والأمن وعلى مساحة 17 ألف كيلومترمربع.

وصرح تاج الديني: إن الهدف من المناورات هو ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة وإظهار حسن النية وقدرة هذه الدول في اتجاه الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري وخلق مجتمع بحري ذو مستقبل مشترك.

وأضاف: من الأهداف الأخرى لهذه المناورات هي تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري والإجراءات الإنسانية وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية.

وقال: ستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وإطلاق النار على الأهداف الجوية ليلاً وغيرها من التدريبات التكتيكية والعملياتية.

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