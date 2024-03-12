قائد الثورة: لا يمر يوم إلا ويوفقني الله تعالى لنعمة متابعة تلاوة القران الكريم + فيديو

وحضر قائد الثورة الإسلامية اليوم الثلاثاء، جلسة تلاوة للقرآن الكريم بحضور عدد من القراء والحفظة والأساتذة المتميزين والناشطين في حسينية الإمام الخميني (رض).

وتقام هذه المراسم كل عام في أول يوم من شهر رمضان بحضور قائد الثورة الإسلامية.

وفي جانب من كلمته بالجلسة قال قائد الثورة: لا يمر يوم إلا ويوفقني الله تعالى لنعمة متابعة تلاوة القران الكريم.

وأكد أن عدد القراء الذين يتلون القران بشكل صحيح في إيران لا يدانيه بلد في العالم.

واضاف: ما تتلونه هو هذا الكتاب العظيم القران وهو أحد الثقلين والثقل الأكبر.

يتيع..