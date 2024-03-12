سرايا القدس تفجر نفقا مفخخا بجنود الاحتلال وتوقعهم بين قتيل ومصاب

العالم - فلسطين

وقالت سرايا القدس: بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في منطقة القرارة، أكدوا تنفيذهم عدد من المهام، منها تفجير منزل شرق القرارة بقوة صهيونية خاصة قوامها 7 جنود أوقعتها بين قتيل وجريح، بالاضافة الى تفجيرهم نفقا تم تفخيخه مسبقاً بمجموعة من جنود العدو شمال شرق القرارة.

وفي وقت سابق اعلنت سرايا القدس إنها فجرت عبوة ناسفة بقوة صهيونية قوامها 6 أفراد تحصنت داخل شقة في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت السرايا أن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية وجرافة من نوع دي 9 بقذائف "آر بي جي"، كما قصفوا تجمعات لجنود العدو وسط مدينة حمد بقذائف الهاون.