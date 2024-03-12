فيديو خاص: 100 صاروخ، حصة اسرائيل اليوم من حزب الله!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: هذا بالاضافة الى العمليات التي قامت بها المقاومة اليوم والتي استخدمت فيها صواريخ البركان التي ادت الى تدمير العديد من المساكن في المستوطنات والمواقع التي شوهدت السنة اللهب والدخان تندلع منها.

واشار الى ان الاعتداءات الاسرائيلية استهدفت مرة اخرى خلال هذا النهار طريق بعلبك العام القريب من بلدة سرعين، بالاضافة الى غارة شنها الاحتلاال على بلدة النبي شيت والغارات الاخرى على بنت جبيل وعيتا الشعب والخيام ومركبا والعديسة وحولا، ولم تسفر عن سقوط ضحايا.

واوضح مراسل العالم ان الغارات التي استهدفت البقاع كانت قد ادت لى استشهاد احد المواطنين، فيما لم تهدأ مدفعية الاحتلال عن القصف، كما كانت طائرات الاحتلال تحلق فوق سماء جنوب لبنان بدون توقف.

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