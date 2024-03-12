'قوات الشهيد عمر القاسم' وسرايا القدس تخوضان معارك ضارية

العالم - فلسطين

وأوضح المتحدث باسم "قوات الشهيد عمر القاسم" تفصيلا بشأن هذه العمليات المشتركة مع مقاومي سرايا القدس، وقال:

أولا: قامت وحدة المدفعية التابعة لـ"قوات الشهيد عمر القاسم"، بالاشتراك مع "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، بِدك مواقع العدو في جنوب حي الزيتون بالصواريخ قصيرة المدى، وقد أصابت الصواريخ أهدافها.

ثانيا: خاضت "قوات الشهيد عمر القاسم" معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في موقع أبو مطيبق العسكري، شرق محافظة الوسطى، وقد استعملت قواتنا الأسلحة الرشاشة والصواريخ قصيرة المدى التي أطلقت مباشرة على العدو وحققت أهدافها".

‎‎‎‎‎‎‎ثالثا: خاضت "قوات الشهيد عمر القاسم" معارك ضارية ضد قوات العدو الإسرائيلي في محيط أبراج حمد، غرب خانيونس، استعملت فيها الرشاشات والقذائف والقنابل اليدوية، ونجحت في تفجير عبوة ناسفة بإحدى الآليات، وإصابتها إصابة مباشرة أوقعت من فيها بين قتيل وجريح.

رابعا: دكت وحدة المدفعية التابعة لـ"قوات الشهيد عمر القاسم" مواقع العدو الإسرائيلي، شمال مدينة حمد، غرب خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأصابت القذائف أهدافها وأوقعت في صفوف العدو خسائر فادحة.

خامسا: خاضت «قوات الشهيد عمر القاسم» معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي، جنوب حي الزيتون، استعملت فيها الرشاشات والقذائف، وتمكنت من استهداف إحدى آليات العدو بقذيفة ب 7 أصابت هدفها بشكل مباشر، وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.

قوات الشهيد عمر القاسم – الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الإعلام العسكري

12/3/2024