جدل واسع واستفهام حول الميناء الأمريكي في غزة

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الرصيف البحري الذي تقول واشنطن إنه لتسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع، يثير شكوكا كثيرة حول أهدافه الحقيقية.

التقارير تشير إلى أن الميناء الذي تقول الإدارة الأميركية إنه مؤقت، سيكون منطلقا لتهجير الفلسطينيين من البحر. كما يهدف الميناء بحسب التقارير إلى السيطرة على الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "ماهر مصطفى" الذي كتب. السفينة التي تحمل تجهيزات تأسيس الميناء العائم على الشاطئ قبالة رفح في طريقها إلى غزة، علماً ان تحميل التجهيزات تحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة، مما يؤكد أن أميركا هي صاحبة التخطيط الأساسي لاجتياح غزة ثم التهجير.

"شهد نور" ايضا علقت حول الميناء. في الواجهة هو للمساعدات. ام انا فأراه خنجر في خاصرة المقاومة لأعمال تجسسية، فهو يخدم"اسرائيل" أكثر.

أخيرا "محمد اللواتي" كتب. بايدن له مآرب أخرى من انشاء ميناء بحري على شاطئ غزة منها الاستيلاء على الغاز الغزاوي و تصديره عبر هذا الميناء و أيضا تهجير الغزاويين.

غزة والإبادة الجماعية لأهالي القطاع حاضرة بقوة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في الولايات المتحدة. ممثلون ومخرجون وضعوا شعار وقف إطلاق النار، في إشارة إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. ناشطون أقاموا وقفة احتجاجية أمام مقر الحفل فيما تفاعل ممثلون من هوليوود وخارجها معهم. الممثل الأميركي مارك روفالو المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية حيا المحتجين وطالبهم بمواصلة فعالياتهم.

نستعرض بعض التعليقات حول الموضوع هذا. ونبدأ مع "محمود الجندي" الذي كتب حول موقف الممثل مارك روفالو. سعادة مارك روفالو بالاحتجاجات لدعم فلسطين في الشوارع ملفتة وتؤكد ان حتى في ذلك الميدان الصهيونية تخسر. اللهم نصرك الذي وعدت

"رشا الجزار" بدورها كتبت. شكرا لكل فنان صاحب ضمير حي ويقظ مناصر للحقوق واصحابها في هذا العالم، خاصةً فناني تلك الدول المسماه مجازًا دول العالم الأول والتي اسقطت غزة عنهم ورقة التوت الأخيرة

اما "بهاء كريمة" فعلق حول موقف المخرج البريطاني جوناثان غليزر من غزة. سعار أصاب الصهاينة بعد خطاب المخرج البريطاني جوناثان جليزر في حفل توزيع جوائز الأوسكار. وصف الصهاينة جليزر باليهودي الذي يكره نفسه ثم التهمة الجاهزة "معادٍ للسامية"، لا بل أكثر "معادي للسامية تلقائيًا لا عادياً" قوم مجرمون ووقحون بشكل لا يتصوره عقل

قضية الراهبة اللبنانية مايا زيادة تتفاعل يوما بعد يوم على خلفية ما قالته دعما للمقاومة ولأهالي غزة. بعد كلامها عن الدعاء للمقاومة في لبنان.. حملة شرسة شنتها أطراف معروفة بتماهيها مع الاحتلال على الأخت مايا زيادة. ناشطون قالوا إن المدرسة التي كانت الأخت مايا زيادة تتحدث فيها قامت بفصلها وتم أيضا منعها من التدريس. في المقابل حملة تضامن واسعة مع الراهبة مايا زيادة في مواجهة الاطراف التي تروج للسردية الإسرائيلية في لبنان.

تفاعل واسع مع قضية الأخت مايا زيادة. لدينا هنا تعليق من "نزار نمر" وفيه. يدافعون عن ليال الاختيار التي طبّعت مع قاتل شعبها، ويهاجمون الأخت مايا زيادة التي دعت إلى الصلاة لأبناء شعبها من القاتل نفسه. يتكلّمون عن الديمقراطية والدين والتسامح ثمّ يخالفونها جمعاء بحجّة أنّهم يتّبعونها.

"سهى صباغ" ايضا علقت تضامنا مع الاخت مايا زيادة. "صلّوا لأهل الجنوب.. صلّوا لرجال المقاومة" فأحالوها إلى التأنيب والمُحاسبة لأنها وطنيّة.. فجور ومُجاهرة بالعمالة لا مثيل لها. من أنّبها يجب أن يُسجن بتهمة عمله لصالح العدوّ.

التعليق الاخير من "جورج" الذي توجه إلى الراهبة مايا زيادة. الاخت مايا زياده أنتِ حرة وقلبك كلو انسانية ومحبة ورغم كل محاولات محو الضمير والحقيقة نحنا كلنا معك نحنا ابناء بلد واحد مسلم مسيحي درزي وشو ما كانت الطائفة بالنتيجة بيجمعنا بلدنا يلي منحبو وما في شي رح يغير هل الحقيقة.

يكفي أن تكون إنسانا لكي تقف مع فلسطين. هي قاعدة بدأت تنعكس في مواقف الكثيرين حول العالم. والأهم في هذا الموضوع هو وقوف اليهود ولاسيما الذين يقولون إنهم مرتبطين بقضية الهولوكوست مع غزة. ماريوني إنغرام إحدى هؤلاء الذين يقولون إن ما يجري في غزة هولوكوست جديد.

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