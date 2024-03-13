غزة في ظل حرب وجوع.. والسودان تجاهل الطرفين المتحاربين لدعوات الهدنة

العالم - بانوراما

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب عشر مجازر في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة راح ضحيته ا88 شهيدا، و135 جريحا. وتستمر المجاعة في القطاع في ظل صمت دولي مطبق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استمرار أطراف النزاع في السودان القتال في وسط تجاهل للمطالبات الدولية بهدنة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك.



وقال الجيش السوداني، إنه لن تكون هناك هدنة خلال شهر رمضان ما لم تغادر قوات الدعم السريع المواقع المدنية.

واضاف ان الجيش لن يدخل في مفاوضات إلا بعد تسليم الدعم السريع للأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية والسيارات، والانسحاب إلى ستة معسكرات جرى تحديدها في دارفور والعاصمة.

من جانب اخر حذرت منظمات حقوقية من أن زهاء مئتي وثلاثين ألف طفل وامرأة حامل أو أنجبن للتو مهددون بالموت جوعا.

وخلقت الحرب في البلاد آلاف القتلى واكثر من ثمانية ملايين نازح، وقد أدخلت السودان في واحدة من أسوأ الأوضاع الغذائية في العالم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.