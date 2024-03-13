أمسيه قرآنية في حسينية الامام الخميني(رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية

العالم – خاص بالعالم

فرحه غامرة تعيشها الشعوب الاسلامية في ايام شهر رمضان المبارك وكأنه حبيب تهفو إليه النفوس وتحنوا للقائه القلوب.

في رمضان تظهر مظاهر التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع الاسلامي وكأنهم اعضاء أسرة واحدة.

خلال بحثي عن رمضان وتصفحي الشبكة العنكبوتية عثرت على تصريح لقائد الثورة الاسلامية آيه الله السيد علي خامنئي يعود الى ثمانينيات القرن الماضي، وصف فيه الشهر الفضيل بشهر فلسطين.

وكأن الكلام يصف مجريات يومنا هذا يعود شهر رمضان ببركته وفضله على الشعوب الاسلامية، وغزة بعد اكثر من خمسة اشهر ما زالت ترزح تحت نير الاحتلال وعدوانه.

لكن فرحه رمضان تتحدى طعم الحرب.

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