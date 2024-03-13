الإحتلال يغتال عنصرا من القسام والخارجية اللبنانية تحذّر من توسيع الصراع

العالم – خاص بالعالم

وأعلنت حركة حماس وجناحها العسكري اعلنت في بيان استشهاد المقاوِم هادي علي محمد المصطفى من مخيم الرشيدية في لبنان، وقالت ان الغارة على صور استهدفته، وأسفر العدوان أيضاً عن استشهاد مواطن سوري.

وشن الطيران ايضا غارات على محيط بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان، وكذلك شن الطيران غارات على بلدات الخيام وبنت جبيل وحولا وبرغز وقرى اخرى جنوبي لبنان.



ومع تكثيف الغارات الاسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان، حذرت وزارة الخارجية اللبنانية من رغبة كيان الاحتلال في توسيع الصراع وجر المنطقة إلى حرب شاملة.

وقالت ان الدعوات التي يطلقها قادة وسياسيون في كيان الاحتلال لتوسيع الحرب في لبنان خطيرة وان على المجتمع الدولي ايقاف شرارة الحرب والازام كيان الاحتلال الاسرائيلي بايقاف عدوانه.



هذا وكانت المقاومة الاسلامية في لبنان ضاعفت من عملياتها ضد كيان الاحتلال، حيث شنت هجمات واسعة على مواقع جيش الاحتلال ردا على جرائمه المتواصلة بحق المدنيين في لبنان، وكذلك نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض للابادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وداعميه الغربيين.



ونفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، عدد كبير من العمليات العسكرية في اتجاه أهداف الاحتلال وكانت قصفت في وقت سابق مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة 'كيلع' والقاعدة الصاروخيّة والمدفعيّة في 'يؤاف' ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من100صاروخ 'كاتيوشا'، للرّد على التصعيد الاسرائيلي.



هذا وتشهد العمليات العسكرية في حدود لبنان مع الاراضي المحتلة الفلسطينة بين المقاومة وكيان الاحتلال تصاعدا للعمليات بشكل مطرد منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وادت إلى استشهاد العشرات من عناصر المقاومة التي كبدت أيضا العدو خسائر كبيرة في الارواح والمعادات.

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