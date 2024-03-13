الرصيف البحري خطة امريكية لتقويض انتصار المقاومة في غزة

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ويحاول بايدن اضفاء صبغة انسانية علی الخطة، متناسياً ان الولايات المتحدة هي من أعطت الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي من أجل ابادة غزة وهي التي منحت الاحتلال الاسرائيلي مليارات المساعدات المالية والعسكرية للاستمرار بالعدوان علی غزة.

وعندما سئل بايدن عن الجهة التي ستتولی أمن الممر المائي، قال انهم الاسرائيليين.

ويقرأ العديد من الخبراء ان هذه الخطة تأتي من اجل انهاء سيطرة المقاومة علی غزة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ابراهيم المدهون:"الولايات المتحدة التي تتباكی اليوم علی دماء الشعب الفلسطيني في غزة، اين هي حينما شنت العدوان علی غزة؟ این هي حينما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد وقف العدوان علی غزة؟ ان هذه المبادرة، غادرة وملغومة وتعتبر نوع من أنواع العدوان ونوع من أنواع الاحتلال وباعتقادي انها ستواجه كما يواجه الاحتلال الاسرائيلي".

وقال استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني ان بايدن يكذب مثلما يتنفس فهو يقول شئ ويتراجع عنه، انه مستسلم لحد بعيد لمنطق نتنياهو وادارته مختطفة بشكل كامل من نتنياهو. واشنطن تعطي "اسرائيل" مساعدات تبلغ 4 مليارات دولار في العام واعطت "اسرائيل" حتی هذه اللحظة 280 طائرة شحن عسكرية و20 سفينة وأرسل ما يقرب من حوالي 25 ألف طن من المتفجرات الی "اسرائيل". انشاء رصيف بحري موقت يعني الاستعداد من بقاء الحرب فترة طويلة وهذا ما يعني انه متواطئ ومشارك ويعطي اسرائيل ضوء أخضر لاقتحام مدينة رفح".