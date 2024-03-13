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الأونروا تكشف عن أمر صادم بشأن حرب الإبادة في غزة

الأونروا تكشف عن أمر صادم بشأن حرب الإبادة في غزة
الأربعاء ١٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن عدد الاطفال الذين استشهدوا  بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة يفوق عددهم مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.

العالم-فلسطين

إحصائية صادمة.. عدد الأطفال الشهداء في قطاع غزة يفوق عددهم خلال أربعة أعوام من النزاعات الدامية حول العالم

وكتب المفوض فيليب لازاريني على منصة اكس “أمر مذهل. عدد الاطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة اشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في انحاء العالم”، منددا بما اعتبره “حربا على الأطفال”.

واعتمد لازاريني في منشوره مرجعا أرقام الأمم المتحدة التي تظهر أن 12 ألفا و193 طفلا قتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022.

وقد أجريت المقارنة مع تقارير توردها وزارة الصحة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس وتفيد باستشهاد أكثر من 12 ألفا و300 طفل في هذه البقعة من الأراضي الفلسطينية بين تشرين الأول/أكتوبر الماضي ونهاية شباط/فبراير.

وقال لازاريني إن “هذه الحرب هي حرب على الأطفال. إنها حرب على طفولتهم ومستقبلهم”.

وارتفعت حصيلة الحرب في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى أكثر من 31184 شهيدا و72889 جريحًا، “72% منهم أطفال ونساء”.

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