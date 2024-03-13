شاهد.. معرض القوميات الإيرانية في أهواز

العالم - مراسلون

صورة ثقافية ممزوجة بماض أصيل وحاضر جميل، إنه معرض يحكي عن مزيج من قوميات وثقافات وصناعات يدوية بقيت عصية على الاندثار والنسيان وأخرى تختص بشهر رمضان الكريم، كلها جمعها معرض اهواز الدولي في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.



اكثر من ثلاثين حرفيا كانوا متواجدين في المعرض الذي لاقى استقبالا لافتا من الزوار الذين جاءوا بهدف التسوق لأيام رمضان وعيد النوروز.



المعرض كان فرصة ايضا للترويج وتسويق بعض الصناعات الصغيرة التي باتت تشكل نواة لشركات وروشات مستقبيلة.

ويجمع هذا الحدث الثقافي المهم بين أصالة الماضي وجمال الحاضر كما أنه يكشف أيضا ما تزخر فيه القوميات من آداب وسنن وتقاليد وصناعات يدوية بقيت عصية عن الاندثار والنسيان رغم الغزو الثقافي الغربي والتكنولوجي.