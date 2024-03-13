مسكو تعلن استعدادها لخوض حرب نووية في حال..

العالم- اوروبا

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، عن بوتين قوله خلال مقابلة مع الوكالة والتلفزيون الرسمي، إنه في حال دخلت قوات أمريكية إلى أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة.



وأضاف أنه "لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا"، لافتا إلى أن بلاده "مستعدة لمحادثات بشأن أوكرانيا لكن شريطة أن تستند إلى الحقائق".



يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة اندلعت في مطلع شهر شباط/ فبراير عام 2022، ما أدى إلى عقوبات غربية غير مسبوقة على مختلف الصعد ضد روسيا، فيما أعلنت أوكرانيا في النصف الأول من العام الماضي عن بدء هجومها المضاد وسط تعثرات في العمليات العسكرية الأوكرانية.

وشدد بوتين على أنه في حال أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه، مشيرا إلى أن "الترسانة النووية الروسية أكثر حداثة من أي ترسانة أخرى".



وأوضح أن بلاده مستعدة من الناحية العسكرية والفنية لحرب نووية، لكن "ليس كل شيء يدفع باتجاهها" في الوقت الحالي، بحسب وكالة رويترز.



وتتصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية منذ اندلاع الحرب ضد أوكرانيا، على خلفية الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه تلك الدول إلى كييف.