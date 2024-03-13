نتنياهو يقرر مواجهة بايدن.. ماذا حدث؟!!

العالم - خاص بالعالم

عندما يتعلق الأمر بمنصبه، الخط الاحمر بالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عندها لا حساب لأحد، ولا تمييز بين الصديق والعدو وحتى لأقرب الحلفاء.

سياسة يتخذها نتنياهو منذ جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء عام 2009 لكنها ظهرت بقوة من خلال طريقة إدارته للعدوان على قطاع غزة الى أن باتت تشكل مصدر قلق داخل كيان الاحتلال ولدى الحليف الاميركي.

قلق عبرت عنه واشنطن بوضوح في الآونة الاخيرة، آخرها الانتقادات المكررة التي وجهها الرئيس جو بايدن لنتنياهو خاصة ما يتعلق بالهجوم البري على رفح وكذلك ما ورد في التقرير المشترك للاستخبارات المركزية الاميركية الذي حذر من خطورة مغامرات نتنياهو على بقائه وائتلافه في الحكم، ما رفع مستوى التوتر بين الجانبين.

مسؤول اسرائيلي كبير قال إن نتنياهو قرر الشروع في مواجهة بايدن، مؤكدا أن علاقة الطرفين تقترب من اللاعودة. القناة الثانية عشرة العبرية نقلت عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن نتنياهو غضب بسبب تقرير الاستخبارات الأميركية الذي يشير إلى احتمال فقدانه السلطة، وقرر خوض مواجهة قوية مع بايدن.

كما نقلت قناة كان العبرية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس جو بايدن فقد تقريبا الثقة بنتنياهو لمماطلته بملف إغاثة سكان غزة.

وعلى الخط نفسه، تحدث موقع أكسيوس الأميركي عن خلافات عميقة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، وتحديدا بين الرجلين، مشيرا الى أن الخلاف تفاقم بعد تقرير الاستخبارات الأميركية، ما أجبر مسؤولا إسرائيليا كبيرا على الرد، واصفا التقرير بالتدخل الأميركي في الشؤون السياسية الإسرائيلية، وقال إن تل ابيب ليست محمية تابعة لأميركا، متهما بايدن بتقويض لحكومة الاحتلال.

وبخصوص الهجوم على رفح، نقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مسؤولين أن بايدن قد يقرر الحد من نقل الأسلحة للكيان الإسرائيلي إذا شن عملية تعرض مزيدا من الفلسطينيين للخطر.

مواقف بايدن يراها الخبراء أنها تأتي لدواع انتخابية وكذلك بسبب الاحراج الاميركي أمام الرأي العام بسبب دعم واشنطن المطلق لتل ابيب خاصة مع تصاعد حدة المأساة الإنسانية في قطاع غزة والانتقادات للإدارة الاميركية حتى داخل الولايات المتحدة لكنهم استبعدوا أي تغيير جذري في دعمها للاحتلال الإسرائيلي.