شهيد وإصابات بقصف صهيوني استهدف سيارة جنوب لبنان

العالم - لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة استهدفت مركبة عند مفرق الحوش في صور، وأن “فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثة من داخل السيارة”.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء باستشهاد شخص وإصابة 3 جراء الغارة المعادية التي نفذتها مسيرة على طريق الحوش.

وقالت مصادر لبنان إن الطيران المسيّر الصهيوني استهدف سيارة سياحية ودراجة نارية على طريق الحوش جنوب مدينة صور.

كما شن طيران الاحتلال غارتين على اللبونة ومنطقة مروج الحميض في علما الشعب رافقها قصف مدفعي بين علما الشعب والضهيرة.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن المستهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة صور، فلسطيني من مخيم الرشيدية.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن الحكومة ستتقدم بشكوى ضد كيان الاحتلال في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن التصعيد بمناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية يعكس رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة للحرب.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية.