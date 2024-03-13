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عقب الاعتداءات الإسرائيلية..

لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد كيان الاحتلال

لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد كيان الاحتلال
الأربعاء ١٣ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أوعز وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب إلى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي،عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ ١١ الحالي و١٢ منه، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.

العالم-لبنان

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن "الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة "إسرائيل" بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها "الحكومة الإسرائيلية" كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي".

وحثّت الوزارة "المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، مطالبة مجددًا بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".

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