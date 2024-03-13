المقاومة الفلسطينية ترغم الاحتلال علی الانسحاب من مدينة حمد

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح ان المقاومة الفلسطينية اجبرت جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية علی الانسحاب بشكل كامل من مدينة حمد السكنية بعد ان خلف دماراً هائلاً في المدينة وبيوت المدنيين الفلسطينيين وشققهم وبعد ان حاصر المدينة لعدة اسابيع.

وأكد مراسل العالم ان انسحاب قوات الاحتلال جاء بعدما تلقت الضربات من المقاومة الفلسطينية، حيث اعلنت سرايا القدس عن استهداف شقة سكنية واعلنت كتائب القسام عن استهداف شقتين.

وانسحبت قوات الاحتلال الی محيط مدينة حمد، فيما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب شهداء الاقصی عن تدمير عدد من الاليات العسكرية الاسرائيلية واطلاق قذائف الهاون علی تجمعات الجيش الاسرائيلي في تلك المناطق. واعلنت سرايا القدس انها قد فجرت عين نفق ومنزلاً يعود لاحدی العائلات الفلسطينية تحصنت فيه قوة اسرائيلية خاصة في منطقة القرارة شرق محافظة خانيونس.