الاحتلال يستمر بمشروع إبادة فلسطينيي غزة بـ10 مجازر

العالم - فلسطين

يواصل الاحتلال الاسرائيلي حرب الابادة ضد اهالي غزة في اليوم التاسع والخمسين بعد المائة بتنفيذ عشرات الغارات الجوية الأحزمة النارية والقصف المدفعي مخلفاً عشرات الشهداء والجرحي في صفوف المدنيين غيرآبه بالمطالبات الدولية لوقف اطلاق النار.

وافادت مصادر فلسطينية في القطاع باستشهاد واصابة عدد من المواطنين جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة كما استشهد واصيب اخرون اثر استهداف مماثل في شارع الصحابة بمدينة غزة ايضاً.

واستهدف طيران الاحتلال ايضا منزلا في مخيم البريج مخلفا عشرات الشهداء والجرحی وسط استمرار طائرات الاحتلال ومدفعيته بقصفها العنيف لأرجاء القطاع مستهدفة منازل وتجمعات النازحين.

كما أغار طيران الاحتلال علی مخيم النصيرات و بلدة بيت حانون في وسط وشمالي القطاع و المزيد من المربعات السكنية في خانيونس في حين قصفت المدفعية الاسرائيلية المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى.

على الصعيد الانساني ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام سلاح الجوع سلاح في الحرب علی غزة؛ وقال بوريل في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي ان هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، كالفيضانات او الزلزال بل من صنع الإنسان، مطالباً بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. واضاف بوريل أن الطرق البرية لإيصال المساعدات الى قطاع غزة قد أغلقت بشكل مصطنع، وهو ما دفع الى البحث عن طرق بديلة عبر البحر أو الجو.