هذا مصير أستاذة جامعية إسرائيلية اعترفت بجرائم الاحتلال وبرأت حماس

العالم- فلسطين

وقالت نادرة في مدونة صوتية، إن "الصهيونية يجب القضاء عليها"، وإن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية، بحسب تقارير عبرية.

وأنكرت الأستاذة الجامعية، الاتهامات الموجهة إلى حركة حماس، التي تقول إن أفراد المقاومة ارتكبوا جرائم اغتصاب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فقد قالت نادرة: "إسرائيل تكذب دائماً".

رد الجامعة العبرية

أثارت تصريحات نادرة، امتعاض الجامعة العبرية، التي ردت بالقول:"منذ بداية الحرب، تتحدث البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان بأسلوب مخزٍ وتحريضيٍ ومعادٍ للصهيونية".

وأضافت: “إن كلمات البروفيسورة تستدعي حرية التعبير والحرية الأكاديمية وتستخدمهما استخداماً متهكماً”.

وأشارت إلى تقديم اقتراحات لنادرة بترك المؤسسة التعليمية، لكنها تجاهلت الطلب، وبعد تجاهلها لهذا الطلب، تقرر فصلها.

وجاءت هذه التطورات، بينما يواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازر في قطاع غزة.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قد أكد أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكبر من عدد الأطفال قتلوا في حروب العالم خلال 4 سنوات.