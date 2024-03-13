المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة جوية لكيان الاحتلال

العالم-العراق

وجاء في بيان المقاومة:"بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 14 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب ، مؤكدين استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس 3 - رمضان - 1445 هـ".