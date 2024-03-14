غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي في اليمن

العالم-اليمن

وقالت المصادر: "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بـ3 غارات..وعاود استهداف المطار بغارة رابعة".

وأفادت أيضا بأن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن يوم أمس الثلاثاء 5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة، كما شن يوم الاثنين، سلسلة غارات جوية بلغت 14 غارة على مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، حيث شن 3 غارات على منطقة الجبانة غرب المدينة، و4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وشن غارتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، في حين شن، 4 غارات على منطقة العرج بمديرية باجل".

ويأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الحركة في البحر الأحمر.

وتستهدف القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر، مؤكدة أن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة.