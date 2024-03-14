هنية: الفرصة متاحة للتوصل لاتفاق إذا تخلت حكومة الاحتلال عن تعنتها

العالم - طوفان الاقصى

وأضاف هنية، في تصريح صحفي مقتضب مساء الأربعاء، إن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، مبينا أن الحركة ترتكز في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا.

وأشار هنية إلى أن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق، مبينا أن الإدارة الأمريكية "مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال".

وقال إن الضفة الغربية تتعرض للتنكيل "بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا".

وأضاف: "لكني أقول بأنّ كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح".