جيش الاحتلال لم يحقق أي حسم رغم استمرار عمليات الإبادة والقصف + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إلى أن الرواية الأميركية تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وما يجري من إبادة جماعية في غزة هي رواية دیماغوجية، مشددا على أن أميركا إنما تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل باستمرار عمليات الإبادة والقصف.

وشدد على أن: ما بعد السابع أكتوبر سيغير الكثير من المعادلات السياسية، ليس فقط لدى الجهات العربية بل أيضا حتى لدى الجهة الإسرائيلية، حيث ستغيب أحزاب كثيرة وستنشأ تحالفات جديدة.

ولفت إلى أن: التقارير الجديدة الأخيرة للسي آي أي و18 جهاز معلوماتي ومخابراتي قد أقرت بأن الحرب التي تدور والمقاومة التي تجري في غزة، هي مقاومة فريدة من نوعها لم تحدث في أي بلد في العالم، ويمكنها بهذه الأساليب أن تستمر 70 عاما.

وأضاف: بالتالي فإن الجيش الإسرائيلي لم يستطع أن يحقق أي حسم عسكري، وبهذه الطريقة التي يخوضها، أو مهما قام بالإبادة والتدمير ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن: هذه ليست حرب وإنما هي نوع من الإبادة الجماعية بجيش غير متكافئ مع ثوار ومقاتلين بأسلحة فردية.. فالشعب الفلسطيني طوال نضالاته لم يكن لديه جيش، وكان لديه مقاومته.. نحن رأينا نموذج الإنتفاضة الأولى حيث صمد الشعب وانتصر، ولولا أوسلو الذي جاء وأنقذ إسرائيل لما بقيت إسرائيل في الأراضي المحتلة عام 67.

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