غزة.. دماء شهداء المساعدات الإنسانية تسيل من جديد في دوار الكويت؟!!

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم إن القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال وقع على بالقرب من دوار الكويت ومحطة الجبة خلال وجود عدد كبير من النازحين وهم ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في استهداف الفلسطينيين المدنيين الصائمين، مشيرا إلى أن دوار الكويت بات يعرف بمفترق الدماء بسبب حجم دماء الشهداء التي أريقت فيه.

من جهتها أعلنت الأونروا استشهاد أحد موظفيها في قصف اسرائيلي استهدف أحد مركزها في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على قطاع غزة الى 31 ألفا و272 شهيدا، وأكثر من 73 ألف جريح.