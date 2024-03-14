فيديو خاص: ما سر تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

العالم - خاص بالعالم

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية جدد التاكيد على سعي الحركة بكل قوة لانهاء العدوان، وقال ان الفرصة متاحة من اجل التوصل الى اتفاق متعدد المراحل، شريطة تخلي حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن تعنتها، مشددا في الوقت ذاته على ان الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، وحماس ترتكز في محادثاتها على صمود وعبقرية المقاومة.

بيان هنية المقتضب، ياتي بعد تحميله الاحتلال مسؤولية عدم التوصل لاتفاق رغم تحلي الحركة بإيجابية ومرونة كبيرتين.. والذي تزامن مع ما كشفته صحيفة معاريف بشأن تعنت الجانب الاسرائيلي في صفقة تبادل الاسرى مع حماس.



ومع بقاء العقبات، وعدم تمكن الوسطاء من انجاز اتفاق في شهر رمضان كما كان مأمولا، كشفت القاهرة عن طرح اميركي لاستراحة وليس هدنة، يتم خلالها عقد اجتماعات للتوصل إلى صيغة نهائية لهدنة بشروط كاملة. فيما اكد بيان سداسي على ضرورة ان يكون الممر البحري الى غزة جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وانه لن يكون بديلا عن الطرق البرية وفتح معابر.



وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: "عقدت مؤتمرا عبر الفيديو مع زملائي من قبرص والمملكة المتحدة. والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتنسيق جهودنا في تشغيل هذا الممر البحري. ونحن بالطبع نعمل أيضًا مع "إسرائيل" في هذا الشأن".

جهود ارسال المساعدات الى غزة المتمثلة في بناء ميناء مؤقت او عمليات الانزال الجوية، اعتبرتها منظمة العفو الدولية، علامة على عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الاسرائيلي.