أنصارالله: موقف اليمن تجاه غزة ثابت ومستمر

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالسلام عبر منشور على منصة إيكس، إن اليمن لن يتخلى عن موقفه، ويعتبره مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية تحتم على كل مسلم وحر أن ينتصر لغزة.

تصعيد مستمر تشهده منطقة البحر الأحمر بين القوات اليمنية الداعمة للقضية الفلسطينية من جهة والقوى الداعمة للاحتلال الاسرائيلي من جهة اخرى.

القياة المركزية الأميركية أقرت عبر بيان بأن حركة أنصارالله أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن صوب خليج عدن. وأوضحت القيادة المركزية أن الصاروخ الباليستي لم يؤثر على أي سفينة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

القيادة الأميركية قالت أيضا، إنها نجحت في تدمير أهداف عسكرية تابعة لصنعاء، بذريعة أنها تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.

وفي سياق محاولاتهم لاحتواء موقف حركة انصار الله الرافض للتراجع حتى وقف العدوان على غزة والسماح بدخول المساعدات، دعت ست دول غربية صنعاء لوقف عملياتها في البحر الأحمر، معتبرة أنها لا تخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة.

وجاء في بيان أصدرته سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن، أن العمليات العسكرية التي تنفذها صنعاء غير قانونية ولا تخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني على حد تعبير البيان.