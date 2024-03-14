في اليوم 160 للعدوان.. شلال الدم مازال يجري في غزة

العالم - خاص بالعالم

حرب الابادة الممنهجة مستمرة في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي. واخر فصول هذه الحرب استهداف جديد من قبل جيش الاحتلال لمنتظري وصول شاحنات المساعدات على دوار الكويت بمدينة غزة ليسقط العشرات بين شهيد وجريح.

المجزرة هذه جاءت في وقت أعلنت وكالة الأونروا استشهاد أحد موظفيها في قصف استهدف أحد مراكزها لها شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع رغم تلقي جيش الاسرائيلي إحداثيات مرافق الوكالة ومنها المنشأة المستهدفة بحسب تصريح المفوض العام للمنظمة فليب لازاريني.

القصف الاسرائيلي طال ايضا المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح ومخيم النصيرات ومخيم الشاطئ وبيت حانون وحي الزيتون، كما شنت طائرات إسرائيلية أحزمة نارية في مناطق متفرقة شرقي خانيونس وخاصة في محيط المستشفى الاوروبي، كما استشهد وجرح عدد من الأشخاص في غارات على مخيم جباليا، وكانت هناك ايضا اصابات إثر استهداف منزل في مخيم النصيرات، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى اكثر من مئة واربعة الاف شهيد وجريح

وعلى اثر حرب التجويع الاسرائيلية الممنهجة، يعاني آلاف الأطفال مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم كما ان العائلات فلسطينية في شمال غزة تنتظر لساعات للحصول على طبق حساء لسد رمقهم

الجرائم الاسرائيلية وسوء ظروف العيش زادت من السخط تجاه سياسات الاحتلال حيث أكد نواب في البرلمان الأوروبي أن المجاعة في قطاع غزة ناجمة عن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة التي تشكل إبادة جماعية وتقاعس العالم الصامت أمام صرخات سكان غزة، وشدد النواب على رفضهم لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب، داعين الكيان الإسرائيلي إلى فتح جميع الممرات لوصول المساعدات إلى غزة.

وفي محاولة لتخفيف اثار التجويع الممنهج كشفت الأمم المتحدة عن طريق بري عسكري جديد يمتد على طول السياج الحدودي لغزة لإيصال الغذاء الى شمالي قطاع غزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع وتوصيل ما يكفي من الغذاء لنحو 25 ألف شخص.