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بريطانيا تقرر وقف إسقاط المساعدات بالمظلات على غزة

بريطانيا تقرر وقف إسقاط المساعدات بالمظلات على غزة
الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قرّر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إيقاف إسقاط المساعدات البريطانية بالمظلات على قطاع غزّة، وفق ما أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

العالم - طوفان الاقصى

قرار الإيقاف جاء بعد أنّ أدّى سقوط طرد مساعدات بريطاني إلى استشهاد 5 فلسطينيين، الأسبوع الماضي.

وأسقطت طائرة شحن عسكرية، قبل أيام، مساعداتٍ إنسانية على قطاع غزّة، وخلال العملية سقطت بعض صناديق المساعدات بشكلٍ حرّ من دون فتح المظلات الأمر الذي أدّى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

واليوم، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ إرسال المساعدات بالطائرات إلى قطاع غزة يعدّ أمراً مكلفاً وخطيراً وغير كافٍ، مؤكدةً أنّ "عمليات التسليم بالشاحنات على نطاق واسع هي وحدها القادرة على منع المجاعة".

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