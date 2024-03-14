موضوعان مهمان تصدرا الصحف الإسرائيلية اليوم.. ما هما؟ + فيديو



العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي إلى أن الاستقالات في كيان الاحتلال الإسرائيلي تعود إلى الضغط على نتنياهو "ليعدل من أسلوبه في إدارة الحرب" كما يقولون، ووضع الأولويات التي يرفض أن يعتبرها أولويات، وهي الأسرى الإسرائيليين بيد المقاومة.

وأوضح أن: اليوم في كيان الاحتلال الإسرائيلي -ليكون واضحا- لا أحد يعترض على الحرب وعلى موضوع رفح، وحتى الذين يتحدثون عن أنهم يريدون أن يتوصلوا إلى صفقة مع حماس لا يعترضون على الحرب و على العملية العسكرية في رفح، ومن بين هؤلاء بيني غانتس الذي رغم معارضته لغالبية قرارات نتنياهو لكنه يرى بأنه لابد من عملية عسكرية في رفح.

وأضاف أن الخلاف الآن هو على الأولويات، حيث يرى نتنياهو أن الأولويات هي تدمير حركة حماس والدخول إلى رفح وإقامة منطقة عازلة والوصول إلى محور فيلادلفي.. وبالمقابل هناك من يعتقد -مثل بيني غانتس- بإعادة الأسرى لدى حركة حماس ومن ثم إكمال المعركة بعد ذلك.

وفي جانب آخر من اللقاء أشار إلى أن موضوعان مهمان تصدرا الصحف الإسرائيلية اليوم، الأول ما ذكرته صحيفة معاريف نقلا عن صحيفة بوليتيكو الأميركية عن الشروط الأميركية لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح، حيث يقول الخبر إنه رغم حالة التوتر بين الإدارة الأميركية وكيان الاحتلال حول سير الحرب على قطاع غزة فالإدارة الأميركية لا تعارض بشدة بشكل واضح تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وتؤكد معاريف أن: شخصيات أميركية قالت لنظيرتها الإسرائيلية إن الولايات المتحدة ستستمر في دعمها طالما امتنعت تل أبيب عن عملية عسكرية واسعة في رفح، وأن الولايات المتحدة تدعم ملاحقة الكيان الإسرائيلي لقيادات حركة حماس وأهداف ذات قيمة في رفح.

وأوضح أن الخبر الثاني هو أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت دعوات تقدم بها عضو كنيست إسرائيلي من القوى اليهودية بالكشف عن قضية أمنية خطيرة تدور حول انتحال شخص لصفة ضابط إسرائيلي وحصوله على معلومات سرية حساسة حول الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، تتعلق بالأمن الإسرائيلي والوسائل المستخدنة في الجيش الإسرائيلي، والوسائل والمعدات الناقصة في الجيش، وتفسيرات حول قدرات الجيش السرية في الحرب على قطاع غزة.

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