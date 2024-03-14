مسئول عسكري اسرائيلي: نطأطئ رؤوسنا لفشلنا الذريع في 7 أكتوبر

العالم _ فلسطين

وقال قائد الفرقة العسكرية 98 “دان غولدفوس” وهي الفرقة الأخيرة المتبقية في القطاع، وتعمل بخانيونس، إن المستوى العسكري يقوم بكل ما بوسعه لاستخلاص العبر من الفشل الذريع بعد دخولنا للقطاع على اثر عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر ، موجهاً في الوقت نفسه أصابع الاتهام للمستوى السياسي.

وذكر “غولدفوس”، في كلمة ألقاها على أطراف كيبوتس “نيريم”، أن جيش الاحتلال يطأطئ رأسه على وقع الفشل في السابع من أكتوبر ويتحمل المسؤولية.

وأضاف “نطأطئ رؤوسنا من الفشل الذريع في السابع من أكتوبر ولا نهرب من تحمل المسؤولية،ولكن يتوجب على المستوى السياسي أن يستحق قيادة هذه الكيان”.

وأشار الضابط إلى أن الأسبوع الأخير شهد أعنف اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مدينة حمد شمال غربي خانيونس.

وهاجم قائد الفرقة المستوى السياسي الصهيوني قائلاً “عليكم أن تستحقوا هكذا جيش ضحوا بحياتهم، لنضمن ألا تذهب كل هذه الجهود سدى حسب تعبيره ، ضعوا هذا جيداً في رؤوسكم، أطلب منكم التوحد واستبعاد المتطرفين”.

وفي أعقاب هذه التصريحات، استدعى قائد أركان جيش الاحتلال “هرتسي هليفي” قائد الفرقة 98 لتوبيخه على التصريحات التي أدلى بها، حيث يُحظر على ضباط الجيش الخروج على الإعلام برسائل سياسية.

وهاجم مقربون من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضابط، قائلين إنه يستغل مكانته في الجيش لمهاجمة نتنياهو، مشيرين إلى أنه لا مكان لهكذا تلميحات في الجيش.

في حين، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه يدعم تصريحات قائد الفرقة، وإنه يتوجب على القيادة أن تستحق هكذا جيش، ويتوجب استدعاء آخرين للمساءلة وليس “دان غولدفوس”، على حد تعبيره.