متظاهرون في سان فرانسيسكو يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

العالم _ الأميرکيتان

وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ناشد المحتجون الولايات المتحدة وقف تزويد الكيان الصهيوني بمساعدات عسكرية، وهم حاملين لافتات مكتوب عليها ‘‘كفوا عن تسليح إسرائيل’’ و‘‘فلسطين حرّة’’.

كما أظهرت لقطات من الاحتجاج مئات من المناصرين لفلسطين أغلقوا المرور والمداخل الأمنية إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي وتظاهروا في شارع المؤدي إلى هذا المطار، حاملين الأعلام الفلسطينية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهدت الكثير من المدن الأمريكية احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية ودعم الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي.