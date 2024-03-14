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فيديو خاص: هذا ما حل بمركز للأونروا بعد قصفه!!

الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن طائرات الجيش الاسرائيلي استهدفت قبل قليل مركزا لتوزيع المساعدات على النازحين في منطقة مخيم النصيرات، ما ادى الى استشهاد 8 فلسطينيين كانوا ينتظرون استلام مساعدات من المركز.

العالم - خاص بالعالم

ضاف مراسلنا ان القصف لم يتوقف عن تلك المناطق، بالاضافة الى ان الجيش الاسرائيلي كان قد قصف امس ايضا مركزا لتوزيع المساعدات، استشهد على اثره موظف في الاونروا بالاضافة الى 3 مواطنين آخرين.

واشار الى ان وكالة الاونروا نشرت اليوم بيانا تستنكر فيه هذا القصف واتهمت الاحتلال بقتل موظف لها الى جانب المئات من موظفيها الذين استشهدوا خلال العدوان المستمر منذ 160 يوما.

وتابع مراسل قناة العالم ان الجيش الصهيوني يواصل غاراته وقصف مدينة خانيونس بعد ان انسحب من مدينة حمد السكنية، حيث يستمر وصول جثث الشهداء التي تحلل بعضها بعد ان اصبح الوصول اليها ممكنا بعد انسحاب الاحتلال منها.

المزيد في الفيديو المرفق ....

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