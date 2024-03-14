إحدى المجازر الإسرائيلية في غزة تمت في مركز توزيع مساعدات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة إسراء البحيصي أن وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن أن الاحتلال قد نفذ سبعة مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 69 شخصا على الأقل بالإضافة إلى أن عددا منهم مازالوا تحت الأنقاض.

وأوضحت أن غارتين عنفيتين في مخيم البريج نفذت صباح اليوم بحق عائلة العطار سقط بها سبعة شهداء، وكذلك تم توثيق خمسة شهداء على الأقل من عائلة النباهين، وما زال هناك غيرهم تحت الأنقاض حسب ما أبلغ الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن قصفا طال مخيم النصيرات، فيما كانت الغارة الأعنف قد استهدفت مركز توزيع مساعدات تابع لوزارة التنمية وهو مركز حكومي وبه مواد غذائية وتموينية، حيث استشهد داخل المركز ثمانية، منهم من هو تابع لأمن المكان لحماية وحراسة هذا المخزن ومنهم أناس كانوا هناك يستلمون بعضا من المساعدات، وأكدت أن هذا الاستهداف كان في منطقة بجوار النادي الأهلي في مخيم النصيرات والتي هي منطقة منكوبة بالأصل، حيث سقط صاروخي استطلاع على هذا المركز وكانا كفيلان بتدمير مربع سكني كامل لأن المنازل المتلاصقة هناك أصلا بالكاد تقف بسبب اهترائها ومكوناتها التي هي من الإزبست أو مادة الزينكو.

وأضافت أن هناك أيضا 12 شهيدا وصلوا إلى المستشفى الأوروبي من القصف الإسرائيلي في مدينة خان يونس، وكذلك شهداء وصلوا من مدينة حمد التي انسحبت منها الآليات الاسرائيلية اليوم، حيث تكشف حجم دمار هائل جدا في المدينة حتى أن بعض المواطنين لم يعرفوا الطريق إلى بيوتهم.

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