مقاتلات أميركية بريطانية تشن غارات على مطار الحديدة الدولي

العالم-اليمن

وشنّ تحالف العدوان الأميركي البريطاني، اليوم الخميس 14 آذار/مارس 2024، عدوانًا جديدًا بـغارات استهدف مطار محافظة الحديدة غرب اليمن.

وكان طيران العدوان قد شن خلال الأيام الأربعة من شهر رمضان الفضيل، 16 غارة على مناطق متفرقة، استهدفت مطار الحديدة الدولي، ومناطق الجبانة الواقعة بجوار ميناء الحديدة، والطائف بمديرية الدريهمي، والعرج بمديرية باجل، وراس عيسى بمديرية الصليف.

ويأتي العدوان الأميركي البريطاني بعد يومين من إعلان القوات المسلحة اليمنية استهدافها لسفينة (بينوكيو) الأمريكية في البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ، مؤكدةً استمرارها في "منعِ الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى وقف العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".