حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال ويصيبهما بشكل مباشر

العالم- لبنان
وأصدرت المقاومة بيانان جاء فيهما: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة":
- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم الخميس(بتوقيت لبنان): "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".
- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".
هذا وأوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.