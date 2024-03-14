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بالأسلحة الصاروخية..

حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال ويصيبهما بشكل مباشر

حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال ويصيبهما بشكل مباشر
الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان اليوم الخميس استهدافها موقعين لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

العالم- لبنان

وأصدرت المقاومة بيانان جاء فيهما: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس(بتوقيت لبنان): "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‌‏

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم ‏الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‌‏

هذا وأوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.

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