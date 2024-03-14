جبهات اليمن المفتوحة في البحر الأحمر تجسد وحدة الساحات

العالم – إنقلاب الصورة

جبهة اليمن المساندة لغزة ومقاومتها فعلت فعلها، واستطاعت أن تمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الكيان الإسرائيلي من أن تعبر البحر الأحمر وباب المندب.

والأكثر من ذلك أن السفن الأميركية والبريطانية أيضا أصبحت هي الهدف.. اليمن لم يألو جهدا في أن يقدم المساندة لغزة.. لكن المكابرة الأميركية.. كما هو واضح أن الأميركيون لا يعترفون بالوقائع.. فيخرج بعض المسؤولين منهم سواء الحاليين أو السابقين ليتحدثوا عن أن اليمن لم يستطع أن يفعل شيئا وبالعكس نحن استطعنا أن نقلص كل قدراتهم.. وهؤلاء لم يعد لديهم إلا أن يرفعوا الراية البيضاء بعد أن تنفذ ذخيرتهم.

الأميركي يكذب بطبيعة الحال.. الذي يقول إنه قضى على معظم الترسانة اليمنية وأن اليمنيين لم يبقوا يشكلون أي تهديد للسفن الاسرائيلية والأميركية والبريطانية فيما الأوروبي بصدد إرسال أسطول بحري لمواجهة اليمن وحماية ما يسميه بالسفن الصهيونية أو المتجهة إلى الكيان الصهيوني.

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