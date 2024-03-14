فيديو خاص: هذا ما منعه الاحتلال دخوله الى غزة!!

العالم - خاص بالعالم

وندد البرلمان الأوروبي بمهاجمة قوات الاحتلال لقوافل الإغاثة داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: هناك حاجة لدخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يوميا، مؤكدة ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق بما في ذلك الطرق البرية الموسعة.

منظمة العفو الدولية “أمنيستي” من جانبها دعت المجتمع الدولي للبحث عن بدائل لإرسال المساعدات لقطاع غزة، مشيرة إلى أن جهود إرسال المساعدات عن طريق البحر أو عمليات الإنزال الجوي هي علامات على العجز الدولي لوقف الحرب.

وفيما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بالاستعداد لمحاسبة كيان الاحتلال ووضع حد للانتهاكات التي يرتكبها، أكدت رفضها أن تستمر بعض الدول في إرسال الأسلحة للكيان الإسرائيلي.

وقال أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: إن بناء ميناء سيستغرق شهرين أو ثلاثة، وهو ما يعني أن الوضع سيستمر لفترة أطول، علينا البحث عن وسائل أكثر جدوائية لإنقاذ الأهالي في غزة، في حال أردنا أن نلتزم بالالتزامات الدولية بما في ذلك المسؤولية عن منع الإبادة.

وأظهرت وثيقة للهلال الأحمر المصري ومصادر في غزة منع الاحتلال دخول أغراض للقطاع على متن شاحنات المساعدات من بينها أجهزة تنقية المياه وإمدادات طبية وأعمدة الخيام.

ويفتش الكيان الشاحنات المتجهة إلى غزة لمنع دخول أي أغراض يرى أنها قد تكون ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.

وبحسب الوثيقة منع الاحتلال ومنذ أشهر دخول 1200 جهاز لتنقية المياه و100 أسطوانة أكسجين ومولد أكسجين واحد، و1000 وحدة تعمل بالطاقة الشمسية و24 مولدا للطاقة و418 من المستلزمات الطبية.

وكشف أطباء بمستشفيات في غزة أن عمليات التفتيش الإسرائيلية منعت وصول معدات طبية مثل أسطوانات الأكسجين وأجهزة الأشعة السينية رغم الحاجة الماسة إليها.

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