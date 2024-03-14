نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لمنع التحرك في رفح + فيديو

العالم – خاص بالعالم

معركة رفح معادلة مصيرية بالنسبة لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعتبر أن عدم التحرك فيها يعني خسارة الحرب.

مجددا أعلن نتنياهو أن الضغوطات الدولية لن تثنيه عن التحرك في رفح جنوبي قطاع غزة.. صحيفة معاريف نقلت عن نتنياهو تأكيده مواصلة مقاومة الضغوط والإصرار على دخول رفح واستكمال القضاء على ما تبقى من كتائب حماس على حد تعبيره.

في المقابل أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن حالة من الفوضى والارتياب تسود مكتب رئيس الوزراء بعد تسريبات متكررة لما يدور في اجتماعاته المغلقة لوسائل الإعلام.

وقالت الصحيفة أنه على خلفية عاصفة التسريبات بات الجميع يشك في الجميع.. وهناك شعور عام متزايد باليأس.

وأشارت إلى أن اتهامات متبادلة تدور بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء مفادها أن التسريبات التي يحتمل أن يكون مصدرها موظفو مكتب نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء وتضر برئيس الوزراء.

وبالعودة إلى مسالة اجتياح رفح اعتبر الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله أن الكيان الإسرائيلي خسر الحرب حتى لو ذهب إلى رفح وأنه لم يحقق أيا من أهداف الحرب.

وقال السيد نصرالله في كلمته يوم أمس: "يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح فقد خسرنا الحرب.. وأنا أقول له حتى لو ذهبت إلى رفح أنت خسرت الحرب.. لأن بعد خمسة أشهر قتال لم تستطع أن تقدم مشهد وصورة نصر.. من كل الأهداف التي أعلنتها."

كذلك حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من مخطط تل أبيب لشن عملية عسكرية في رفح بما يهدد حياة أكثر من مليون ونصف المليون ناجح لجأوا إلى المنطقة.

وشدد الرئيس المصري على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء تل أبيب لاعمالها العدائية، وقال إن ما تمارسه تجاه المدنيين في غزة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.

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