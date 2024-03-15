الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة خلفاً لاشتية

محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة خلفاً لاشتية
الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء الخميس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

العالم - فلسطين

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، وضع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، استقالة حكومته تحت تصرف عباس الذي أصدر مرسوماً بقبول استقالة الحكومة من أجل فسح المجال لتشكيل حكومة التكنوقراط.

وقال اشتية بعد تقديم استقالة حكومته: "أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

تصنيف :

روابط ذات صلة

مقتل ضابط صهيوني متأثراً بإصابته من جراء عملية الطعن في "بيت كاما"

سفير فلسطين الدائم بالامم المتحدة يطالب مسؤولين أممين بإجراء دولي عاجل