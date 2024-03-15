الإصرار الإسرائيلي على اقتحام رفح..أول جمعة من شهر رمضان في ظل العدوان على غزة

العالم - بانوراما

وقالت صحيفة معاريف نقلا عن نتنياهو، ان هناك ضغوطا دولية لمنع التحرك في رفح. واضافت انه يرفض هذه الضغوطات وانه سيذهب الى رفح للقضاء على حماس على حد تعبيره. وخلال الأسابيع الماضية، أبدى عدد كبير من الدول العربية والغربية ومن بينها الولايات المتحدة قلقهم من سعي كيان الاحتلال لاجتياح رفح التي تحوي أكثر من مليون نازح فروا من مناطق قطاع غزة جراء جرائم الاحتلال.

وتناول ملف بانوراما الثاني ما تشهده الاراضي الفلسطينية من حالة توتر عامة خصوصا بعد دخول اول جمعة من شهر رمضان المبارك في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث قامت قوات الاحتلال بالتضييق على المصلين في المسجد الاقصى المبارك والمرابطين فيه، فيما قامت بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت حركة المقاومة الاسلامية حماس للنفير الجماهيري نصرة لغزة والأقصى في أول جمعة من رمضان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.