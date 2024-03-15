فيديو خاص: آخر مستجدات حصيلة مجزرة المساعدات في القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان القصف لم يتوقف ايضا على مدينة خانيونس، حيث وصل شهيد من القرارة شرق خانيونس، فيما وصل شهداء آخرون كانوا قد استشهدوا سابقا خلال العملية البرية وانتشلهم المواطنون الذين عادوا الى منازلهم في المناطق الشرقية لخان يونس.

وتابع ان انتشال المزيد من الشهداء يستمر ايضا في مدينة حمد وقد اصاب جثثهم التحلل، نتيجة بقاءهم في العراء وتحت الانقاض.

واوضح مراسلنا ان الاحتلال قصف ايضا منزلا في الحكر في المحافظة الوسطى، فيما لم يتوقف القصف المدفعي عن المناطق الشرقية في دير البلح، وكانت قبل قليل تسمع اصوات القصف من قبل الزوارق الحربية الاسرائيلية على المناطق المحاذية لشواطئ خانيونس.

واكد مراسل قناة العالم ان مجزرة حصلت في شمال قطاع غزة بحق منتظري المساعدات، وبحسب شهود عيان كان 30 الف منهم ينتظرون شاحنات المساعدات عند مفترق صلاح الدين ما ادى الى استشهاد 11 مواطنا واصابة اكثر من مئة مواطن كحصيلة اولية.

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