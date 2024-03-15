وعد ووفى ..رد يمني ساحق على داعمي كيان الاحتلال بالبحر الاحمر

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اليمن يتدرج بتصعيده في الممرات البحرية مع ارتفاع معدلات استهدافه للسفن المعادية نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان على غزة،

الإستهدافات اليمنية لم تعد تقتصر على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة نحو الأراضي الفلسطينية بل تجاوزتها إلى السفن الأمريكية والبريطانية لتفرض معادلات جديدة تضع الكيان الاسرائيلي وداعميه في خانة واحدة.

وفي احدث الاستهدافات اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري عن استهداف سفينة تجارية بصاروخ وتعرضها لأضرار على بعد ستة وسبعين ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية وذلك بعد ساعات إبلاغ سفينة أخرى، على بعد خمسين ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة، عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

التصعيد اليمني يأتي غداة التهديد الذي أطلقه قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بمنع السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي من العبور عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه رأس الرجاء الصالح متوعدا بتوسيع مدى العمليات لتصل إلى مواقع لا يتوقعها الكيان الإسرائيلي.

حيث اكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة ما يمكن ان يوقف عملياتنا البحرية هو فقط وقف العدوان والحصار على غزة. ليس للامريكي اي حق ابدا في اصراره وتعنته على مواصله الاجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتوجيع اهل غزة ومنع الغذاء والدواء عن غزة".

الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام دعا شركات الشحن الدولية إلى أخذ التصعيد في المحيط الهندي بجدية، مؤكدا أن أي سفينة مرتبطة بكيان الاحتلال ستكون عرضة للصواريخ اليمنية.

في الأثناء واصل العدوان الأميركي البريطاني استهداف الأراضي اليمنية وقد شن أكثر من خمسة وثلاثين غارة منذ بدء شهر رمضان المبارك.

