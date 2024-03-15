أبرز بنود مقترح حماس لوقف إطلاق النار في غزة على مرحلتين

العالم - فلسطين

وكانت حماس قد أعلنت، في وقت متأخر من مساء الخميس، أنها قدمت للوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ التي وصفتها بأنها ضرورية للاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الأولى من مقترح حماس، بحسب "رويترز"، الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يراوح بين 700 وألف أسير فلسطيني. كما أن المقترح يشمل المجندات الإسرائيليات.

كما ينص المقترح على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى على أن يتم في المرحلة الثانية الإفراج عن جميع الأسرى من الجانبين.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي مساء اليوم لمناقشة هذا المقترح.

وكانت حماس قد أكدت في بيانها، أمس، على أنه "في سياق متابعة حركة حماس للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت متأخر من ليلة الخميس - الجمعة، بأن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع تلقى من رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رد حركة حماس الرسمي بشأن الصفقة المرتقبة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مجلس الحرب (كابينت الحرب) سيعقد جلسة عاجلة مساء الجمعة من أجل مناقشة الرد.

وذكر موقع "واينت" العبري نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أنه "بالإمكان القول إن هناك مؤشرات إيجابية حول تقدّم معين في الاتصالات نحو صفقة جديدة لكن من المبكر الجزم إن كان ذلك سيقود إلى تحريك المفاوضات".

وكشف أن "المسؤولين الإسرائيليين يدرسون في الوقت الراهن رد حماس الذي يتضمن سلسلة من المطالب والشروط".